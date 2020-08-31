تمديد تعليق الطيران بين العراق وتركيا.. مؤشر إضافي “يعمق الشبهات”: ما الذي يقف وراء “تجميد الرحلات”؟

2020/08/31 | 17:36 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

في خطوة تعمق الشبهات حول السبب الحقيقي لتعليق الطيران العراقي مع تركيا، أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الاثنين، تمديد تعليق الرحلات الجوية مع تركيا شهرًا إضافية، وذلك قبل يوم واحد من الموعد المفترض لإعادة استئناف الطيران الذي تم تحديده في وقت سابق.

وقال السلطة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تود سلطة الطيران المدني العراقي أن تبين لجميع شركات الطيران العاملة في البلاد وكذلك مسافرينا الكرام بأن سلطة الطيران المدني التركية مددت تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العراق لغاية 2020/10/1 “، مؤكدة أنه “فيما يخص إجراءات السفر لمواطنينا العراقيين لغرض عودتهم من تركيا إلى العراق سوف يتم عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين”

ويأتي هذا التمديد، قبل ساعات فقط من الموعد المفترض لإعادة استئناف الطيران، حيث اعلنت السلطة في وقت سابق، تعليق الرحلات مع تركيا حتى الأول من أيلول المصادف يوم غد الثلاثاء.

وكان التعليق الأول، قد جاء بعد توصية من وزرا ة الصحة التركية فيما يتعلق باجراءات الجائحة لغرض السيطرة على الوباء في البلاد، إلا أن الاجراء تزامن مع مشاكل دبلوماسية، بين العراق وتركيا تتعلق بإقدام العراق على إيقاف العمل باتفاق سابق يقضي بمنح سمات الدخول في المنافذ دون الحاجة لمراجعة السفارات والقنصليات.

ماهو السبب الحقيقي؟

وفي 2 من شهر آب الجاري، توقفت الرحلات الجوية العراقية مع تركيا بشكل مفاجئ، حيث أعلنت الخطوط الجوية العراقية إلغاء رحلة اسطنبول بتبليغ من سلطة الطيران المدني، وبينما بررت سلطة الطيران المدني الغاء الرحلات بـ”توصيات صحية” من الجانب التركي، إلا أن عراقيين مقيمين في تركيا، أرجعوا الأمر لتوتر العلاقات بين البلدين فيما يخص تعليق مذكرة التفاهم الخاصة بمنح سمات الدخول.

وتطرح تساؤلات عما إذا كان إيقاف السفر بين العراق وتركيا، متعلق بـ”توتر العلاقات” بين البلدين، وعلى خلفية إيقاف الخارجية العراقية العمل بمذكرة التفاهم بين البلدين والمتعلقة بمنح سمات الدخول إلى مسافري البلدين في المطارات دون الحاجة مراجعة السفارات والقنصليات، في خطوة لـ”التعامل بالمثل” مع الجانب التركي.

ويبلغ عدد الاصابات بفيروس كورونا في تركيا كمعدل يومي، رقما يتراوح حول الألف إصابة، مايجعل وضعها أفضل نسبيًا من العراق.

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