محافظة تعلن تقليص السيطرات الأمنية  في اكبر مدنها بنسبة 50%

2020/08/31 | 17:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى…

أفاد مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، بتقلص السيطرات الأمنية والمرابطات في اكبر مدن المحافظة بنسبة 50%.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـ / المعلومة/، إنه “بسبب التحديات الامنية تم نشر السيطرات ونقاط المرابطة بشكل مكثف بين الشوارع والازقة والاحياء لحماية ارواح المدنيين بعد سلسلة من الانتكاسات الامنية في سنوات ما بعد 2006”.

واضاف، ان “المظاهر الأمنية في بعقوبة تقلصت بنسبة 50% بعد رفع عدد كبير من السيطرات ونقاط المرابطة خلال الاشهر الماضية”، متوقعا ان “تتحول بعقوبة الى مدينة خالية من السيطرات الداخلية نهاية 2020 واعتماد السيطرات الخارجية مع تكثيف البعد الاستخباري لتعقب شبكات الجريمة والمنظمات الارهابية”.

وكانت الاضطرابات الامنية في بعقوبة دفعت الى انتشار الكثير من السيطرات ونقاط المرابطة الامنية لتفادي الخروقات في السنوات الماضية.



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