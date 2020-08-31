الزراعة تعلن إنتاج اكثر من٤٥٠ الف طن من البذور

2020/08/31 | 17:45 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، إنتاج اكثر من٤٥٠ الف طن من البذور.





جاء ذلك خلال ترؤسه، الاثنين، اجتماعا موسعا لأعضاء المجلس الوطني للبذور والمنتجين بحضور مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي لمناقشة الكميات المنتجة من البذور محليا.

وذكر اعلام الوزارة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" كميات البذور تصاعدت لتصل إلى أكثر من ( ٤٥٠٠٠٠) طن"، عاداً اياها" إنجازا كبيرا يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها الوزارة في دعم وتوفير البذور المصدقة ومستلزمات الإنتاج".

واضاف انه" تم التصويت خلال الاجتماع على تهيئة معامل تنقية البذور وتوفير مستلزمات الحملة للكميات الجديدة، كما تم التصويت بالموافقة على طلب مجموعة من مزارعي محافظة الانبار والذين قدموا طلبات إلى دائرة فحص وتصديق البذور الراغبين بتسويق بذور الحنطة برتبة (اساس، مسجل) وحسب الشهادات التي ارفقت لهذه السنة".

وتابع البيان" حيث تم إجراء فحص( DNA ) وثبت التأكد من النقاوة الوراثية وكانت مطابقة للمواصفات الفنية مع شهادات التفتيش الحقلي والتي سبق أن منحت للفلاحين المذكورين".

واشار الى" الموافقة والتصويت ايضاً على تمديد فترة استلام بذور الحنطة للفلاحين الذين لم يتسنى لهم التسليم بسبب جائحة كورونا لمدة عشرة أيام (عدا ايام العطل الرسمية) ليتسنى استلام كامل الخطة المقررة".

ووجه الخفاجي في ختام الاجتماع مزارعي البذور" باتباع الضوابط ووضع خطة عمل عملية وعلمية والتعاون مع الوزارة لإنجاح عمليات إنتاج البذور والتفاعل مع الوزارة لتطوير الإنتاج كما ونوعا".

وفاء الفتلاوي

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