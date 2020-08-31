التميمي يوعز بتلبية متطلبات صحة بابل للحد من انتشار كورونا

2020/08/31 | 17:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اوعز وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، بتلبية متطلبات بابل الاساسية للحد من انتشار فيروس كورونا.جاء ذلك خلال استقباله في مقر الوزارة ببغداد، اليوم الاثنين، محافظ بابل حسن منديل للاطلاع على اجراءات المحافظة في مواجهة جائحة كورونا.وأكد التميمي بحسب البيان الوزاري، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الوزارة تبدي دعمها الكامل للنهوض بواقع الخدمات الصحية في المحافظه وتذليل كافة المعوقات"، مشيدا" بجهود الملاكات الطبية والصحية في محاربة جائحة كورونا". من جانبه استعرض محافظ بابل اهم الاجراءات اللازمة التي اتخذتها خلية الازمة الصحية في المحافظة لمكافحة فيروس كورونا. و اوعز التميمي في ختام اللقاء، بتلبية المتطلبات الأساسية لدائرة صحة بابل للنهوض بالواقع الصحي في المحافظة والسيطرة على انتشار الفيروس.وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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