نجم وسط برشلونة يعود الى بيته السابق

2020/08/31 | 17:46 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية :الفرات نيوز} قرر نجم برشلونة ايفان راكيتيتش، رفض العروض المقدمة له، مفضلاً العودة إلى ناديه السابق.





وذكرت شبكة سكاي نيوز الرياضية، إن "نجم برشلونة راكيتيتش انتقل الى اشبيلية ناديه السابق:.

واضافت الشبكة، أن "النادي وقع مع راكيتيش لسنوات قادمة، وسيتم خلال الساعات المقبلة الاعلان الرسمي عن الصفقة" .

محمد

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