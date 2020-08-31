بالفيديو.. نتانياهو يحادث طاقم طائرة

2020/08/31 | 17:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن اتفاق السلام مع الإمارات يجلب الكثير من الاستثمارات والسياحة بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيؤثر على كل شعوب المنطقة.

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