الموقف الوبائي للعراق: اصابات وحالات شفاء “تتساوى بالارتفاع” والوفيات تسجل “صعوداً جديداً”!

2020/08/31 | 17:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأثنين المصادف 31 آب 2020

– تم فحص ( 18578) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1605904 )

– سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3722) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 476بغداد / الكرخ 436مدينة الطب 91النجف الأشرف 168السليمانية 115أربيل 255كربلاء 328كركوك 233ديالى 67واسط 56البصرة 406ميسان 92بابل 142الديوانية 129ذي قار 195الأنبار 44المثنى 167نينوى 315صلاح الدين 7

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3757 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 402بغداد الكرخ 343مدينة الطب 93النجف 272السليمانية 179أربيل 169دهوك 243كربلاء 251كركوك 126ديالى 128واسط 143البصرة 319ميسان 71بابل 146الديوانية 202ذي قار 211الأنبار 55المثنى 142نينوى 109صلاح الدين 153

– الوفيات 83 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 6بغداد الكرخ 1مدينة الطب 6النجف 3السليمانية 13أربيل 9دهوك 3كربلاء 3كركوك 6ديالى 2واسط 4البصرة 8ميسان 4بابل 2الديوانية 4ذي قار 2المثنى 3نينوى 4

مجموع الشفاء : 176602 ( نسبة الشفاء 75.2 %)مجموع الأصابات : 234934الحالات الكلية تحت العلاج : 51290الراقدون في العناية المركزة: 512مجموع الوفيات: 7042

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