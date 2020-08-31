عاجل: الجائحة مستمرة.. تسجيل نحو 4000 اصابة في جميع انحاء العراق

2020/08/31 | 17:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأثنين المصادف 31 آب 2020 - تم فحص ( 18578) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1605904 ) - سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3722) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 476بغداد / الكرخ 436مدينة الطب 91النجف الأشرف 168السليمانية 115أربيل 255كربلاء 328كركوك 233ديالى 67واسط 56البصرة 406ميسان 92بابل 142الديوانية 129ذي قار 195الأنبار 44المثنى 167نينوى 315صلاح الدين 7 - الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3757 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 402بغداد الكرخ 343مدينة الطب 93النجف 272السليمانية 179أربيل 169دهوك 243كربلاء 251كركوك 126ديالى 128واسط 143البصرة 319ميسان 71بابل 146الديوانية 202ذي قار 211الأنبار 55المثنى 142نينوى 109صلاح الدين 153 - الوفيات 83 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 6بغداد الكرخ 1مدينة الطب 6النجف 3السليمانية 13أربيل 9دهوك 3كربلاء 3كركوك 6ديالى 2واسط 4البصرة 8ميسان 4بابل 2الديوانية 4ذي قار 2المثنى 3نينوى 4مجموع الشفاء : 176602 ( نسبة الشفاء 75.2 %)مجموع الأصابات : 234934الحالات الكلية تحت العلاج : 51290الراقدون في العناية المركزة: 512مجموع الوفيات: 7042 موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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