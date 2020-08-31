2020/08/31 | 17:53 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | سلطة الطيران المدني: تعليق الرحلات بين العراق وتركيا لغاية تشرين الأول المقبل

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