عاجل/وزارة الصحة تسجل 3757 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3722 حالة

2020/08/31 | 17:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاجات منزلية سريعة وسهلة لإلتهابات الحلق

يعد التهاب الحلق من الأعراض الشائعة عند الإصابة بنزلات البرد، حيث يعاني الحلق من جفاف مؤلم أو تهيج أو إيلام أو حكة أو حتى حرقان لفترة طويلة من الزمن.

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