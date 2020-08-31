الصحة العراقية تسجل 3757 إصابة جديدة بكورونا.. هذا ما يخص الوفيات


الصحة العراقية تسجل 3757 إصابة جديدة بكورونا.. هذا ما يخص الوفيات
2020/08/31 | 17:57 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الصحة العراقية تسجل 3757 إصابة جديدة بكورونا..

هذا ما يخص الوفيات

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3757 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص ( 18578) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1605904)".

واضافت: "سجلت الوزارة هذا اليوم (3722) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

 

بغداد / الرصافة   476

 

بغداد / الكرخ      436

 

مدينة الطب        91

 

النجف الأشرف    168

 

السليمانية            115

 

أربيل                 255                             

 

كربلاء             328

 

كركوك             233

 

ديالى               67

 

واسط              56          

 

البصرة             406

 

ميسان               92

 

بابل                 142

 

الديوانية             129

 

ذي قار              195

 

الأنبار               44

 

المثنى               167   

 

نينوى                315

 

صلاح الدين          7              

 

  

 

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3757 حالة،  وكما يلي:

 

بغداد الرصافة   402

 

بغداد الكرخ     343

 

مدينة الطب      93

 

النجف            272

 

السليمانية         179     

 

أربيل            169

 

دهوك             243             

 

كربلاء         251

 

كركوك        126

 

ديالى          128

 

واسط         143

 

البصرة       319

 

ميسان        71

 

بابل           146

 

الديوانية      202 

 

ذي قار        211

 

الأنبار          55

 

المثنى          142

 

نينوى          109

 

صلاح الدين    153

 

 

 

- الوفيات   83   حالة  وكما يلي :

 

بغداد الرصافة     6

 

بغداد الكرخ        1

 

مدينة الطب        6

 

النجف             3                   

 

السليمانية        13

 

   أربيل          9

 

دهوك             3               

 

كربلاء           3

 

كركوك         6

 

ديالى           2

 

واسط           4

 

البصرة        8

 

ميسان           4  

 

بابل            2

 

الديوانية        4

 

ذي قار         2   

 

المثنى          3        

 

نينوى           4 

 

          

 

مجموع الشفاء  :  176602     ( نسبة الشفاء 75.2  %)                     

 

مجموع الأصابات :   234934                                             

 

الحالات الكلية تحت العلاج :     51290                                                       

 

الراقدون في العناية المركزة:      512                                          

 

مجموع الوفيات:   7042".

 

 

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