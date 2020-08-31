العراق يجدد عقد مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش عاماً آخر

2020/08/31 | 17:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]توصلت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، إلى اتفاق رسمي بشأن تجديد عقد المدرب السلوفيني (سريتشكو كاتانيتش) لعام آخر.

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