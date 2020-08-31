الصحة تسجل 3757 اصابة و83 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2020/08/31 | 18:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تم فحص ( 18578) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1605904 )

– سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3722) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 476بغداد / الكرخ 436مدينة الطب 91النجف الأشرف 168السليمانية 115 أربيل 255 كربلاء 328كركوك 233ديالى 67واسط 56 البصرة 406ميسان 92بابل 142 الديوانية 129 ذي قار 195الأنبار 44المثنى 167 نينوى 315 صلاح الدين 7

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3757 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 402بغداد الكرخ 343مدينة الطب 93النجف 272السليمانية 179 أربيل 169دهوك 243 كربلاء 251كركوك 126 ديالى 128واسط 143البصرة 319ميسان 71 بابل 146 الديوانية 202 ذي قار 211الأنبار 55المثنى 142نينوى 109 صلاح الدين 153

– الوفيات 83 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 6بغداد الكرخ 1 مدينة الطب 6النجف 3 السليمانية 13أربيل 9 دهوك 3 كربلاء 3كركوك 6ديالى 2 واسط 4 البصرة 8 ميسان 4 بابل 2 الديوانية 4 ذي قار 2 المثنى 3 نينوى 4

مجموع الشفاء : 176602 ( نسبة الشفاء 75.2 %) مجموع الأصابات : 234934 الحالات الكلية تحت العلاج : 51290 الراقدون في العناية المركزة: 512 مجموع الوفيات: 7042

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