القبض على ١٢ ارهابيا وضبط اكداس للأسلحة في الأنبار

2020/08/31 | 18:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، القبض على (١٢) ارهابيا وضبط اكداس للأسلحة والاعتدة ومواد تفجير في الأنبار.

وقالت للوكالة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “مديرية استخبارات الانبار تمكنت من القاء القبض على (١٢) ارهابيا بمناطق متفرقة من محافظة الأنبار مطلوبين وفق احكام المادة ٤ /إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية”.

وأوضحت، أن “المعتقلين عملوا ضمن مايسمى ولاية الفلوجة وولاية الأنبار و ولاية الفرات اثناء سيطرت العصابات الإرهابية على المحافظة آنذاك، وبصفة امنيين وعسكرين وادارين بعد ان تدربو بمعسكرات داعش”.

وبينت أنه “من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الإجرامية ونفذو العديد من العمليات الارهابية من استهداف الاجهزة الامنية وتفجيرالدور وقتل المواطنين، وبعد عمليات التحرير هربو الى احدى دول الجوار والأن عاودو لتنفيذ عملياتهم الإرهابية”.

ولفتت الى “ضبط اكداس للعتاد من مخلفات داعش الإرهابية احتوت على (١٨)عبوة محلية الصنع”.



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