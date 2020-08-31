نائب يطرح مقترحاً ’’دولياً’’ لتقليل نسبة البطالة في العراق

ويرى عدد من النواب وخبراء بالشأن السياسي، ان العراق يسعى إلى مردودات اقتصادية كبيرة عن ثروته النفطية الهائلة من خلال مشروع عملاق أطلق عليها "الشام الجديد" بمشاركة مصر والأردن ضمن تحالف يتوقع إحداث تغييرات تاريخية لم تشهدها المنطقة من قبل.
وقال عضو البرلمان النائب عن تحالف النصر، فلاح الخفاجي، في تصريح صحفي، بإن القمة الثلاثية العراقية – الأردنية المصرية، يعول عليها كثيرا لأن لها مردودات ايجابية واقتصادية وتجارية عالية جدا بالنسبة للعراق، إضافة إلى علاقات جيدة مع الدول العربية.
ويبين الخفاجي، "بالأساس هناك قمة بين العراق ومصر، ودخول الأردن جيد على هذا المشروع "مشروع الشام" هو منذ عهد رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي الذي وضع اللبنة الأولى له".
ويقول الخفاجي، إن "العراق مورد للنفط، ولديه ثروة نفطية هائلة وطاقات وبرامج مع مصر وعمان، بالتالي الموارد المالية مع هذه البرامج من الممكن إذا اتحدت ستكون مردودات اقتصادية لكل الأطراف".
وشارك رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء 25 آب/أغسطس الجاري، في القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان.
وركزت القمة الثلاثية على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث، فضلا عن تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية، ومباحثات حول الملفات الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
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