الصحة: تسجيل 3757 إصابة جديدة بكورونا و3722 حالة شفاء و83 وفاة

2020/08/31 | 18:06 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، تسجيل 3757 إصابة جديدة بفايروس كورونا و3722 حالة شفاء و83 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرةً إلى أن 512 مصاباً بالفايروس يرقدون في العناية المركزة.وقالت الوزارة في بيان حصلت عليه "الاتجاه"، إنه "تم فحص (18578) نموذجاً في جميع المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع …

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