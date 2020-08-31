2020/08/31 | 18:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الحكومة الى عدم التهاون مع كل الدعوات التي تطالب بحمل السلاح وتشكيل المجاميع المسلحة ، والتعامل معها بحزم وفق القانون والإجراءات القضائية ، لأنها بادرة خطيرة جداً باتجاه اللادولة ، ودعوة صريحة للعنف والاقتتال وتهديد أمن المجتمع توجب الملاحقة القانونية ./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري يدعو الحكومة الى عدم التهاون مع كل الدعوات التي تطالب بحمل السلاح وتشكيل المجاميع المسلحة والتعامل معها بحزم وفق القانون والإجراءات القضائية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري يدعو الحكومة الى عدم التهاون مع كل الدعوات التي تطالب بحمل السلاح وتشكيل المجاميع المسلحة والتعامل معها بحزم وفق القانون والإجراءات القضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).