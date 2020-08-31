القبض على متهمين يتاجران بالمواد المخدرة في بغداد وعلى مطلوبين للقضاء بتهم إرهابية في السليمانية

2020/08/31 | 18:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ القت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، القبض على اثنين من المتهمين يتاجران في المواد المخدرة في بغداد وعلى مطلوبين للقضاء بتهم إرهابية في السليمانية.وذكرت المديرية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان مفارزها الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع اللواء أربعة وأربعين - الفرقة الحادية عشرة من ضبط شخصين وبالجرم المشهود يتاجران في المواد المخدرة في منطقة الاعظمية ببغداد، حيث تم ضبط بحوزتهما مواد مخدرة نوع (كريستال) وأدوات أخرى تستخدم في عملية التعاطي، تم مصادرة المواد وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة".من جانب أخر، بينت المديرية:" ان مفارز مديرية استخبارات وامن السليمانية الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للأستخبارات والأمن وبالتعاون مع مديرية آسايش السليمانية استطاعت من اعتقال متهمين بتهم إرهابية في محافظة السليمانية، صادره بحقهم مذكرتي قبض وفق أحكام المادة (١/٤ إرهاب) من محكمتي تحقيق الحلة والخالدية"./انتهى7

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