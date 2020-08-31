نيمار يؤكد استمراره مع سان جرمان

2020/08/31 | 18:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أكّد النجم البرازيلي نيمار بقاءه مع باريس سان جرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بحسب ما ذكر في مقابلة مع مجلة النادي الاثنين.وبعد أن كان يرغب بالعودة الى فريقه السابق برشلونة الاسباني الموسم الماضي، أكّد اللاعب البارع انه سيحمل الوان وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.قال نيمار الذي خسر نهائي دوري […]

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