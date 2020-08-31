ديالى تكشف تفاصيل “هجوم الهيتاويين” وتحذر من نزيف لاينتهي بسبب صلاح الدين

2020/08/31 | 18:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى…

كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، عن تفاصيل مهمة في هجوم داعش على قرية زراعية شمال المحافظة.

وقال مدير ناحية العظيم ( 60كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي لـ /المعلومة/، ان “الهجوم الذي استهدف قرية الهيتاويين في حوض حاوي العظيم تم بواسطة عناصر ارهابية جاءت من صلاح الدين لوجود مناطق تشكل ماوى دائم لهم وخاصة المطيبيجة”.

وأضاف، أن “العملية غادرة وتاتي لاستهداف قرى رافضة لفكر التطرف وقاومت داعش وتشكل خط صد اول ليس للعظيم فحسب بل ديالى لانها تقع على طرق وممرات تسلل داعش من صلاح الدين صوب المحافظة”.

وتابع ،أن “القرية تحمي نفسها بنفسها وليس هناك اي قوة امنية قريبة منها”، مؤكدا “ضرورة تطويع اهالي القرية وتعزيز قدراتهم القتالية لمواجهة شر داعش القادم من بعض مناطق صلاح الدين”.

وحذر من أن “القرى في العظيم ستبقى تنزف الى ما لانهاية اذا لم تعالج الثغرات وممرات تسلل داعش على الحدود الفاصلة ما قد يؤدي الى نزوح الاهالي اذا لم يكن هناك دعم حقيقي لهم”.

وكان 4 من اهالي قرية الهيتاويين استشهدوا في مواجهة داعش الارهابي في ساعة متاخرة من مساء يوم امس بعد اشتباكات دامية.



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