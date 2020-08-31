ذيبان فوق نخلة ديرية خلاسية - ذياب مهدي محسن

2020/08/31 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ذياب_مهدي_محسن في ذاك الصباح الضاحك المتوهج بالشمس وخضرة البساط السندسي لبساتين النخل المزروعة بشلب العنبر الفواح برائحته ، والمتدلية تراجيه ، عثوق التمر التي تنضج الآن رطباً جميلا .



ولذة للآكلين فلقد آنَّ للخلال أن يكون تمرا .



هناك في بزايز ارضنا ، اطراف بساتين النخيل ، كان طبر يابس ( ساقية ، ترعة جافة) نامية على كتفيه " اچتافه " حشائش الحلفاء ، وشجيرات الطرفة والعاقول ، وتفترش قلبه نباتات خضراء زاحفة مزهرة بور ......





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