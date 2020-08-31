-لا تخبر الروح- فيلم جيد من السينما الاميركية المستقلة يعرض في مهرجان دوفيل السينمائي - سمير حنا خمورو

2020/08/31 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو ضمن قسم الافلام الاولى للمخرجين في مهرجان دوفيل الفرنسي، الذي سيفتتح يوم الجمعة 4 ايلول/ سبتمبر 2020 سيعرض فيلم "لا تخبر الروح Don’t Tell a Soul" فيلم درامي وإثارة، سيناريو وإخراج أليكس مكولاي Alex McAulay، التصوير السينمائي كييرمو كارزا ، المونتاج بن بودوهين بطولة جاك ديلان كريزر (مثل شخصية فريدي فريمان في فيلم شازام )، والممثل فيون وايتهيد نجم فيلم دونكيرك للمخرج كريستوفر نولان 2017، الذي رشح ل ......





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