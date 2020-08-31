الفلسفة اليونانية - غازي الصوراني

2020/08/31 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني مقدمة:في تناولنا للفلسفة اليونانية، نشير إلى أن الاغريق لم يكونوا هم أوائل الفلاسفة، "فقد استفادوا في الواقع –كما يقول إميل برهييه- من ديانات موسى ومصر وبابل، وبالتالي ليس العصر الاغريقي ......





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