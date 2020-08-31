هواوي تعلن عن موعد طرح “بديل أندرويد” لهواتفها

2020/08/31 | 18:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بسبب العقوبات والقيود التي فرضتها عليها الولايات المتحدة وشركة غوغل، قررت شركة هواوي إطلاق نظام تشغيل خاص بهواتفها للاستغناء عن نظام أندرويد، لكن طرحه رسميا تأخر أكثر من مرة.

وحول الموضوع قال المدير العام للشركة، يو تشينغ دونغ، خلال لقاء صحفي في منتدى Yu Chengdong: “إصدار نظام HarmonyOS المخصص لهواتف هواوي لن يتم حتما هذا العام، من المفترض أن يطرح العام القادم”.

وذكر دونغ “أنه ليست هناك ضمانات أكيدة ان النظام سيكون متوفرا لجميع أجهزة هواوي العام القادم ، وأنه من الممكن أن يتم تغيير مواعيد طرحه التي أعلن عنها سابقا”.

وتبعا للمراسلين الذين أجروا المقابلة مع دونغ فإن كلمات المسؤول في هواوي “قد تشير إلى أن شركته ستستمر في إعطاء الأولوية لنظام أندرويد في أجهزتها، وتنظر إلى HarmonyOS كنظام احتياطي أو بديل عن النظام المذكور”.

كما ذكرت مصادر لموقع Sina News “أن مهندسي هواوي يواصلون العمل على الجيل الأول من HarmonyOS، وفي الوقت نفسه يخططون لاختبار الجيل الثاني من هذا النظام”.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وعددا من شركاتها بما فيها شركة غوغل المطورة لنظام أندرويد كانت قد شددت عقوباتها على هواوي العام الفائت، وفي ديسمبر من نفس العام وعدت الأخيرة بإصدار هاتف مزود بنظام HarmonyOS لكنها عادت لاحقا لتعلن تخليها عن الفكرة.

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