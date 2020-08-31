ريهام عبد الغفور  تغير لون شعرها الى الأصفر

2020/08/31 | 18:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة جديدة لها عبر حساب Instagram الخاص بها وقد غيرت لون شعرها للأصفر.وعلقت ريهام عبد الغفور على الصورة “شعري ضرب من البحر والشمس واصفر إيه رأيكم؟ أسيبه وللا ارجعه غامق تاني؟ يذكر أن ريهام عبد الغفور، غابت عن موسم رمضان 2020، بينما شاركت في موسم 2019، بمسلسل “زي […]

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