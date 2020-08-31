توقعات بإرتفاع اسعار النفط الى 50 دولارا

2020/08/31 | 18:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

توقع وزير النفط إحسان عبد الجبار، الاثنين، ارتفاع أسعار النفط خلال الربع الأول من عام 2021.

وذكر عبدالجبار في تصريح صحفي تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (31 اب 2020)، انه "نتوقع وصول أسعار النفط لحاجز الخمسين دولارا خلال الربع الأول من عام 2021 في حال عدم تأثر سوق النفط بجائحة كورونا".

وكان محللون قد اكدوا في وقت سابق ان انخفاض الدولار الأمريكي دعم أسعار النفط رغم معاناة الطلب بسبب أزمة وباء "كورونا" واستمرار زيادة المعروض.

وقد ارتفع سعر برميل نفط خام برنت القياسي الى 46.08 دولار، فيما صعد الخام الاميركي الخفيف "نايمكس" الى 43.11 دولار.

ا.ح

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