نادية مصطفى تتعافى من كورونا بعد أيام من الرعب

2020/08/31 | 18:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلنت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، تعافيها من فيروس كورونا المستجد، موضحة أنها قضت 16 يوما في العزل إلى أن تعافت تماما.كتبت نادية عبر حسابها على Facebook: “الحمد لله اللذى بنعمته تتم الصالحات بعد عزلى 16 يوم وتأكدى بعد ٣ تحاليل آخرهم كان تحليل اليوم واطمئنانى على نفسى بإنى خفيت..أستطيع […]

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