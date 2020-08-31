وثيقة تظهر تكليف بدر فحل بعضوية هيئة المساءلة والعدالة.. ونائب يعلق

2020/08/31 | 18:32 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه أظهرت وثيقة تكليف بدر محمود فحل بعضوية الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة من قبل رئيس الوزراء بطلب من تحالف القوى.وتبين الوثيقة الموقعة من قبل مدير مكتب رئيس الوزراء القاضي رائد جوحي موافقة مصطفى الكاظمي على تكليف محمود، وتنص الوثيقة على إرسال نسخة من الكتاب الى عدد من الجهات من بينها تحالف القوى …

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