صحيفة عبرية: كوشنر اتفق مع ابن سلمان على حضور سعودي بالاجتماعات بين إسرائيل والإمارات

2020/08/31 | 18:32 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه كشفت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية بان جارد كوشنر صهر ترامب اتفق مع ولي العهد السعودي لإرسال ممثلين عن الرياض لحضور الاجتماعات بين إسرائيل والإمارات في ابوظبي.ورجحت الصحيفة أن يصل مبعوثون سعوديون إلى أبو ظبي تزامنا مع وصول وفد إسرائيلي، مشيرة إلى أن كوشنر يعمل مع عدد من مساعديه، لإقناع ابن سلمان …

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