مستشار ترامب يثني على ابن سلمان بسبب الطائرة

2020/08/31 | 18:32 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه اثنى روبرت أوبراين مستشار الرئيس الأمريكي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان على سماحه بعبور الطائرة الإسرائيلية التي تحمل الوفدين الإسرائيلي والأمريكي إلى أبو ظبي.وقال أوبراين أنه سيتم تبادل السفراء بين الإمارات وإسرائيل والتعاون في مجالات عدة وان هناك خطوات اخرى ستجري مع عدد من دول المنطقة .

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