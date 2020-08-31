راغب علامة يشكر الرئيس الفرنسي على زيارة فيروز

2020/08/31 | 18:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..وجه المطرب اللبناني راغب علامة رسالة شكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد زيارته للفنانة الكبيرة فيروز في لبنان.وكتب راغب عبر حسابه على موقع Twitter: “شكرًا للرئيس الفرنسي المحترم، الذي قرر أن يزور السيدة فيروز، صوت الملائكة على أرضنا، خطوة في منتهى الرقي والأخلاق، ورسالة إلى سياسي السرقة والنهب والإجرام بأنها هي من تمثل […]

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