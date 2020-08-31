ارتفاع مؤشرات التداول لسوق العراق للاوراق المالية لهذا اليوم الاثنين

2020/08/31 | 18:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الشركات المدرجة : 105

الشركات المتداولة : 32

بلغ عدد الاسهم المتداولة (5,037,179,277) سهم .

بلغت قيمة الاسهم (4,960,908,821) دينار .

اغلق مؤشر الاسعارISX 60 في جلسة اليوم على (469.75) نقطة مرتفعاً بنسبة (0.77%) عن إغلاقه في الجلسة السابقة البالغ (466.17) نقطة.

تداول اسهم (32) شركة من اصل (105) شركة مدرجة في السوق .

يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي (23) شركة .

بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي (4,081) مليار سهم بقيمة بلغت (4,100) مليار دينار من خلال تنفيذ (28) صفقة على أسهم (5) شركات .

نفذت شركة كوردستان للوساطة امر متقابل مقصود على أسهم شركة مصرف كوردستان الدولي الاسلامي بعدد اسهم (4) مليار سهم وقيمة بلغت (4,040) مليار دينار من خلال تنفيذ صفقتين .

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