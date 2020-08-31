لبنان تستبق زيارة ماكرون  بتكليف مصطفى أديب لتشكيل الحكومة

2020/08/31 | 18:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..كلّف الرئيس اللبناني، ميشال عون سفير لبنان لدى برلين مصطفى أديب، بتشكيل حكومة جديدة، بعدما نال تأييد تسعين نائبا خلال الاستشارات النيابية التي أجراها اليوم.وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، أن عون استدعى أديب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تزامنا مع وصول الرئيس المكلّف إلى القصر الرئاسي، وفق مشاهد حية بثتها وسائل إعلام محلية، حسبما […]

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