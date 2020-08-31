بحضور ميسي.. النهاية المؤلمة لسواريز في

2020/08/31 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يستعد لويس سواريز، مهاجم برشلونة لمغادرة النادي الكتالوني، في الصيف الحالي ، بعد خروجه من الحسابات الفنية للمدرب رونالد كومان.

وكان كومان أبلغ سواريز ، بالبحث عن نادي جديد في الموسم المقبل رغم ارتباطه بعقد مع النادي حتى صيف 2021.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن:" منزل سواريز شهد حفلة أشبه بالوداعية للمهاجم الأرجوياني بحضور ميسي وألبا وبوسكيتس في حضور عائلاتهم".

يأتي ذلك في ظل اقترب ليونيل ميسي بالرحيل أيضا عن برشلونة هذا الصيف، بعدما قدم طلب رسمي للإدارة من أجل فسخ تعاقده مع الفريق الكتالوني.

وارتبط اسم سواريز بالانتقال لصفوف يوفنتوس في الصيف الحالي واللعب تحت قيادة المدرب أندريا بيرلو.

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