الفتح: عدة رسائل وراء تصريحات ترامب بخفض عدد قوات بلاده في العراق

2020/08/31 | 18:37 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه عد تحالف الفتح تصريحات الرئيس الاميركي بخفض عدد قوات بلاده في العراق وراءه عدة رسائل.وقال النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي إن اول الرسائل تخوفهم من الاستهداف والمقاومة وايضا اغراض انتخابية مع قرب الانتخابات الأميركية، بالإضافة الى إبقاء جزء من القوات الامريكية بالعراق.

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