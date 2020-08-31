البرلمان يستضيف الكاظمي الخميس أو السبت المقبلين

2020/08/31 | 18:37 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه كشف تحالف سائرون عن عقد جلسة برلمانية الخميس او السبت المقبلين لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وذكر التحالف في بيان ان جلسات مجلس النواب المقبلة ستكون مفتوحة وان استضافة الكاظمي ستاتي لتوضيح ما جاء في زيارته الى واشنطن من حوارات .

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