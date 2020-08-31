وفاة احد قيادات سرايا السلام في البصرة لاصابته بكورونـا

2020/08/31 | 18:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / نعت الاوساط الشعبية في محافظة البصرة ، وفاة احد قيادات سرايا السلام والتيار الصدري ناجي المرياني ، متأثرا باصابته بفايروس كورونا ./انتهى5

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