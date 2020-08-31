مسؤول حكومي : قرى حدودية ضمن مسؤولية محافظة صلاح الدين تحولت الى ملاذات لخلايا داعش ومصدر تهديد لمناطق ديالى الآمنة

2020/08/31 | 18:37 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / أكد مدير ناحية العظيم في محافظة ديالى عبد الجبار العبيدي ان قرى حدودية ضمن مسؤولية محافظة صلاح الدين خالية من التواجد الامني وتحولت الى اوكار امنة ومنطلق للهجمات الارهابية التي تتعرض لها مناطق ديالى وخاصة قرى العظيم .وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان اكثر من 18 قرية حدودية مع صلاح الدين تحولت الى ملاذات امنة لخلايا داعش ومصدر للهجمات الارهابية التي تتعرض لها القرى الآمنة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين .



مؤكدا ان القواطع الامنية الحدودية ضمن محافظة ديالى مؤمنة بشكل كامل .عكس القواطع الامنية ضمن حدود صلاح الدين التي تحولت الى اوكار لداعش .ودعا العبيدي القيادات الامنية الى اعداد ستراتيجية لحماية اهالي العظيم من تهديدات العصابات الارهابية وتطهير قواطع صلاح الدين الحدودية من اوكار الارهاب ومسكها بشكل دائم./انتهى

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