تسجيل 68 اصابة جديدة بفيروس كورونا بالاردن

2020/08/31 | 18:37 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم ، منها 46 حالة محلية،ة مقابل 43 حالة شفاء ليرتفع العدد الإجمالي للاصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 2034 إصابة.وأشار الدكتور جابر خلال ايجاز صحفي إلى أن المملكة ومنذ يوم 7 آب الحالي سجلت 664 حالة محلية مصابة بفيروس كورونا./انتهى

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