واشنطن تدعي بانها لا تريد البقاءً عسكرياً دائماً في العراق

2020/08/31 | 18:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو تولر، الاثنين، أن واشنطن لا تريد بقاءً عسكرياً دائماً في العراق....

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