بارتوميو يقدم عرضا خرافيا لإقناع ميسي بالبقاء في برشلونة

2020/08/31 | 18:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..قالت شبكة «ESPN» الإسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، سيعمل على محاولة إقناع ميسي ووالده خورخي على البقاء داخل أسوار النادي الكتالوني، وعدم مغادرة اللاعب للنادي خاصة في ظل الأخبار التي تتردد عن قرب انتقال اللاعب لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي.وأكدت الشبكة الإسبانية أن بارتوميو سيعرض على والد ميسي تمديد عقد أسطورة […]

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