خبراء: لا يمكن سحب سلاح العشائر لكونه سلاح الفصائل المسلحة

2020/08/31 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خبراء أمنيون قرار الحكومة بضبط سلاح العشائر بالشائك، في الوقت الذي لم تستطع أجهزة الأمن السيطرة على نزاع بين عشيرتين إلا بعد الاستعانة بقوات كبيرة من الجيش.

وقال الخبراء ان النزاعات العشائرية تعد من أكبر المخاطر التي تهدد المحافظات، لا سيما الجنوبية منها والتي تشهد نزاعات مستمرة، تستخدم فيها أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

واكد الخبراء ان غالبية العشائر تعتبر سلاحها سلاحاً مرخصاً، لأن غالبية أبنائها منتمون للفصائل المسلحة، مبينين أن هذه الارتباطات بين العشائر والفصائل المسلحة هي عقدة الملف، وأنها ستصعب من إمكانية سحب السلاح.

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