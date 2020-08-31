2020/08/31 | 18:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

تنشر منصة يس عراق، مؤشرات التداول لسوق العراق للاوراق المالية لهذا اليوم الاثنين 31 آب 2020.

الشركات المدرجة : 105الشركات المتداولة : 32

1.



بلغ عدد الاسهم المتداولة (5,037,179,277) سهم .2.



بلغت قيمة الاسهم (4,960,908,821) دينار .3.



اغلق مؤشر الاسعارISX 60 في جلسة اليوم على (469.75) نقطة مرتفعاً بنسبة (0.77%) عن إغلاقه في الجلسة السابقة البالغ (466.17) نقطة.4.



تداول اسهم (32) شركة من اصل (105) شركة مدرجة في السوق .5.



يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي (23) شركة .6.



بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي (4,081) مليار سهم بقيمة بلغت (4,100) مليار دينار من خلال تنفيذ (28) صفقة على أسهم (5) شركات .7.



نفذت شركة كوردستان للوساطة امر متقابل مقصود على أسهم شركة مصرف كردستان الدولي الاسلامي بعدد اسهم (4) مليار سهم وقيمة بلغت (4,040) مليار دينار من خلال تنفيذ صفقتين .

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على مؤشرات التداول لسوق العراق للاوراق المالية اليوم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على مؤشرات التداول لسوق العراق للاوراق المالية اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).