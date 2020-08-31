غلق سوق البيض وازالة التجاوزات عن صفي الدين الحلي في العاصمة

2020/08/31 | 18:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، عن غلق سوق البيض وازالة التجاوزات عن شارع صفي الدين الحلي.وقالت الامانة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "ملاكاتها في دائرة بلدية الشعب وبأسناد مديرية الحراسات في الامانة والقوة الماسكة للأرض قامت باغلاق السوق المسمى شعبياً بسوق البيض بالكامل ومنع التجاوزات الحاصلة من قبل باعة البيض ضمن شارع علوة زويني".وتابعت: "بالاضافة الى الاستمرار بازالة التجاوزات الحاصلة على الارصفة ضمن شارع صفي الدين الحلي ضمن منطقة الطالبية المتمثلة بعرض وبيع قطع غيار السيارات".محمد

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