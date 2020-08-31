الموقف الوبائي في العراق.. بغداد تتمسك بالصدارة والانبار تتذيل القائمة

2020/08/31 | 18:50 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} ما زالت العاصمة بغداد تتصدر الموقف الوبائي بفيروس كورونا في العراق بعد تسجيلها، اليوم الاثنين، 838 اصابات جديدة في حين تذيلت محافظة الانبار الموقف بتسجيل 55 اصابة فقط.





وسجلت بغداد اليوم، 838 اصابة جديدة بكورونا مقسمة {402 الرصافة، 343 الكرخ، 93 مدينة الطب}، تليها محافظة محافظة البصرة التي سجلت 319 اصابة، ثم النجف الاشرف التي سجلت 272 حالة، فيما تذزيلت محافظة الانبار القائمة بـ55 اصابة جديدة.

كما تصدرت العاصمة مؤشر الشفاء من كورونا بعد تسجيلها 1003 حالات شفاء {الرصافة 476، الكرخ 436، مدينة الطب 91}، فيما سجلت البصرة 406 حالة شفاء ثمالتي سجلت بحسب البيان الوزاري اكتساب 304 حالة الشفاء التام.

اما حالات الوفيات بكورونا فقد سجلت بغداد 13 حالة وفاة {6 الرصافة، 1 الكرخ، 6 مدينة الطب}، تليها السليمانية بتسجيل 13 وفاة و9 في اربيل .

واعلنت وزارة الصحة والبيئة اعلنت، الخميس، تسجيل 3775 اصابة جديدة بفيروس كورونا، و3722 حالة شفاء و83 حالة وفاة.

وفاء الفتلاوي

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