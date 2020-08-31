شعلان: تصريحات السفير الأميركي الأخيرة تدخل سافر في عمل البرلمان

2020/08/31 | 18:50 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه اعتبر النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان تصريحات السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر التي دعا فيها البرلمان الى تمرير الاتفاقات مع واشنطن بالتدخل السافر .واضاف ان مثل هذه التصريحات مرفوضة وهي تدخل سافر في عمل السلطة التشريعية بالعراق، رافضا السماح باي تدخل امريكي او خارجي بهذا العمل المهم.

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