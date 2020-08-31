محتجون يقتحمون مقر قناة الكربولي بعد اساءتها للشعائر الحسينية

2020/08/31 | 18:56 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه اقتحم محتجون غاضبون مقر قناة دجلة التابعة لجمال الكربولي على خلفية اساءتها للشعائر الحسينية في ليلة العاشر من محرم الحرام.وطالب المحتجون الحكومة بغلق جميع مقرات ومكاتب القناة في العراق، فيما اعتبروا موقف هيأة الاعلام والاتصالات بانه ضعيف ولا يرتقي لمستوى المسؤولية.

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