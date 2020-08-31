تحالف سائرون يعلن مقاطعته قناة دجلة الفضائية

2020/08/31 | 18:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن تحالف سائرون اليوم الاثنين ، عن مقاطعته قناة دجلة الفضائية لتعاطيها السلبي مع قضية الامام الحسين عليه السلام”.

وقال التحالف في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” بالنظر لعدم احترام مشاعر ملايين المسلمين من قبل قناة دجلة الفضائية وتعاطيها السلبي والبعيد كل البعد عن القيم الدينية والاجتماعية والاخلاقية والانسانية والمهنية مع قضية الامام الحسين عليه السلام ، مبينا ان ” تحالف سائرون يعلن مقاطعته لهذه القناة وعدم الظهور في برامجها ونأمل من جميع القنوات العراقية ان تحترم خصوصيات المجتمع العراقي ومناسباته الدينية سيما اننا في ظرف استثنائي يستوجب من الاعلام الوطني ان يكون اداة للتواصل بين مكونات المجتمع العراقي وان يبتعد عن اي فعل او سلوك يتسبب بفتنة اجتماعية تكون نتائجها سلبية على الساحة العراقية.

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