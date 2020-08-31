روسيا تعلن موعد التطعيم الشامل ضد كورونا

2020/08/31 | 18:59 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 31 أغسطس 2020 | 06:45 مساءً | عدد القراءات : 10

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إنه يخطط لتنفيذ عملية تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد للأشخاص المعرضين للخطر، ولا سيما الأطباء والمعلمين مع حلول نهاية العام الجاري.

وأضاف الوزير، في حديث للصحفيين اليوم الاثنين، خلال زيارة عمل إلى إيركوتسك: “بالنسبة للفئات المعرضة للخطر، ستبدأ عمليات تسليم اللقاحات الأولى، بكميات صغيرة في وقت مبكر من سبتمبر، ومن المقرر تنفيذ عمليات تطعيم جماعية بعد نوفمبر وديسمبر”.

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد أطلق عليه اسم “سبوتنيك V” وصممه مركز “غاماليا” لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إطلاق إنتاجه التسلسلي في 15 أغسطس، ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم الجماعي للمواطنين الروس به في أواسط سبتمبر.

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