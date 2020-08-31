غلق سوق البيض وازالة التجاوزات عن صفي الدين الحلي في بغداد

2020/08/31 | 19:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت امانة بغداد، الاثنين، غلق سوق البيض وازالة التجاوزات عن صفي الدين الحلي في العاصمة.

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